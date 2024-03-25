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Gazze'de 2 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde 2 çocuğun daha yetersiz beslenme ve sağlık hizmetinden yoksun bırakılma nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

MISIR SINIRINA KAÇTILAR

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlık krizinden kaçarak güneyde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığınan 33 yaşındaki Yahya Habbuş, yetersiz beslenmeden vefat eden 10 yaşındaki oğlu Süheyl'i Refah'taki mezarlıklardan birinde toprağa verdi. Gazzeli baba, mezarlıktan döndüğünde 8 yaşındaki diğer oğlu Muhammed'in de yaşamını yitirdiği haberini aldı.

BİR OĞLUNU TOPRAĞA VERDİ, DÖNÜŞTE İKİNCİ ACIYI YAŞADI

Acılı baba Habbuş, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit oğlum Süheyl'i toprağa verdikten bir saat sonra ikinci oğlum Muhammed de şehit düştü." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Habbuş'un, yetersiz beslenmeden dolayı bir deri bir kemik kalan çocuklarına gözyaşlarıyla veda ettiği görülüyor. Doğuştan beyin felci hastası olan 2 çocuğun, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermediği Gazze'de yeterli şekilde beslenemediği ve herhangi bir sağlık hizmeti alamadığı belirtildi.

Söz konusu çocukların ölümüyle ilgili Filistin Sağlık Bakanlığından ise henüz bir açıklama yapılmadı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Gazze'de 2 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'de 2 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'de 2 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

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