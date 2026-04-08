İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 315'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 315'e yükseldi. Son veriler, 10 Ekim 2025'ten bu yana 736 kişinin öldüğünü ve 2 bin 35 kişinin yaralandığını gösteriyor. Enkaz altında halen binlerce cenaze bulunduğu bildiriliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 cansız beden ve 3 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 736 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 35 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 315'e, yaralı sayısının da 172 bin 135'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
