İsrail saldırıları sırasında Gazze'den Mısır'a tahliye edilen prematüre bebekler 2,5 yılın ardından ailelerine kavuştu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı dönemde doğan ve tedavi amacıyla Mısır'a tahliye edilen prematüre bebekler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ailelerine kavuştu.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, Mısır'da uzun süre tedavi ve tıbbi bakım gören prematüre bebekler, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Hayatta kalma mücadelesini kazanan Gazzeli bebekler, aileleri ve yakınları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Öte yandan bazı bebeklerin ailelerine kavuştuğu, bazılarının aile fertlerinin ise İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, Mısır'da tedavileri tamamlanan 8 bebeğin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne getirileceğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Kasım 2023'te Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayati tehlike yaşayan prematüre bebeklerden 28'i Mısır'a tahliye edilmişti. Bu süreçte yaşanan kuvöz arızaları sonucu 8 bebek hayatını kaybetmişti.

İsrail, İran'a saldırıları başlattığı gün Refah'ı kapatmıştı

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi. İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.