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Gazze'deki Filistinli Mültecilerin Durumu Çaresizleşiyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, Gazze halkının her yere yayılan yıkım, zorunlu göç ve korku sebebiyle çaresiz durumda olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, Gazze halkının her yere yayılan yıkım, zorunlu göç ve korku sebebiyle çaresiz durumda olduğunu belirtti.
UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge'in, Gazze'ye yaptığı ziyaretten kısa bir süre sonra yaptığı açıklamalar BM'nin X hesabında paylaşıldı.
Wateridge, "Bombardımanı (Gazze'nin) kuzey, orta ve güney kesimlerinden duymak mümkün. Gazze halkı, her yere yayılmış yıkım, zorunlu göç ve korku karşısında çaresiz durumda." ifadesini kullandı.
BM Yetkilisi, "Gazze Şeridi'ndeki durum her geçen gün öncekinden daha kötü bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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