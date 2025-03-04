Niğde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Çocuk İstismarı Davasında 14 Tutuklu

Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altındaki çocuğun şiddet sonucu öldüğü iddiası üzerine başlatılan soruşturmada çocuklara kötü muamele yaptığı iddiasıyla tutuklanan 14 kişinin yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü.

9 kişinin tanık olarak dinlendiği olayla ilgili yapılan 2. duruşmada 14 tutuklu sanığın 14'ününde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davayı yakından takip eden UCİM, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Niğde İl Temsilcisi Arzu Şahan yaptığı açıklamada UCİM Niğde olarak davayı yakından takip ettikleri sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

UCİM Hukuk Müşaviri Avukat Buse Aytürk ise; "Niğde'de görülen duruşmanın 2. Celsesine katıldık. 2. büyük Celsede sabah toplamda 9 tanık dinlendi. Bu tanıklar dosya açısından önemli tanıklardı. Tanıklardan 3 tanesi müdür ve müdür yardımcılarıydı geri kalanı 6 tanesi ise evin sorumlularından oluşmaktaydı. Bu 9 tanık dinlendikten sonra savcı mütalaasını açıkladı" dedi.

Müdür, amir ve memurlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

UCİM Niğde Hukuk Koordinatörü Orpen Nergiz ise davayla ilgili şunları söyledi: "Savcılık makamı iddia makamı mütalaasında mevcut sanıkların hepsi hakkında işkence nedeniyle ve kamu görevlisi olması nedeniyle en üst seviyeden cezalandırmalarını talep etti. Dosyada şu an mevcut olmayan fakat haklarında idari soruşturma yürütülen amir, memur ve müdürler ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunuldu. 14 tutuklu sanığın 14'ününde tutukluluk haline devamına karar verildi. Bu mütalaaya karşı sanık avukatları savunmada bulunmak için süre talep ettiler. Duruşmamız bir aksilik olmazsa 14 Nisan saat: 09.00'da yapılacaktır. ve büyük ihtimalle karar verileceğini düşünüyoruz. Bu acı olaydan dahili olan suç işlediği kesin olan herkesin en yüksek seviyeden ceza almasını adaletin gerçekleşmesini temenni ediyoruz ve UCİM Sadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak davanın sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerine yer verdi.

Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altındaki çocuğun şiddet sonucu öldüğü iddiası üzerine başlatılan soruşturmada çocuklara kötü muamele yaptığı iddiasıyla başlatılan davanın 3. duruşması 14 Nisan görülecek. - NİĞDE