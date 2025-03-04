Gazze'de Aileler Yıkılmış Evlerinin Enkazında İftar Yapıyor

BEYT LAHİYA, 4 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi sakinlerinden 39 yaşındaki Kerem Halub, 7 Ekim 2023'ten sonraki 14 ay boyunca eşi ve beş çocuğuyla birlikte evlerinde kalmayı sürdürdü.

Aile evlerini terk etmemek için uzun süre dirense de, Aralık 2024'te İsrail'in düzenlediği bir saldırı sırasında Gazze Şehri'ndeki bir çadıra yerleşmek zorunda kaldı.

Ateşkes ilan edilmesinin ardından Beyt Lahiya'ya geri dönen Halub ailesi, evlerinin yıkılmış olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Aile şimdilerde evlerinin enkazının yanına kurdukları derme çatma bir barakada zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi verirken Ramazan ayının gelmesiyle iftarlarını da bu enkaz yığınları arasında kurulan sofralarda yapıyor.