Suriyeliler araç piyasasını düşürdü! 100 bin TL daha ucuza satıyorlar

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Dönüş hazırlığında olan Hatay'daki Suriyeliler, yeni bir hayat kurabilmek için ev ve araçlarını satmaya başladılar.

PİYASANIN 100 BİN ALTINA SATIYORLAR

Ülkelerine gittiklerinde harabeye dönen evlerini yeniden inşa etmek isteyen Suriyeliler, araçlarını normal değerinden 50 bin TL ile 100 bin TL aşağıya satıyorlar. Ülkelerine dönen Suriyelilerin araç piyasasında düşüşe neden olduğunu ifade eden galerici Yahya Anbus, araç fiyatlarında ortalama 50 bin TL ile 70 bin TL arasında azalma olduğunu söyledi.

"SATIP BİR AN ÖNCE ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTİYORLAR"

Reyhanlı ilçesinde galericilik yapan Yahya Anbus, Suriyeli muhacirlerin araçlarını değerinden aşağıya satarak ülkelerine döndüklerini ifade ederek, "Suriyelilerin gidişi araç piyasasını etkiledi. Suriye'ye gidecek insanlar, araçlarını satıp bir an önce ülkelerine dönmek istiyorlar. Bu sebepten dolayı 200 bin TL aracı 150 bin TL'ye, 300 bin TL aracı 250 bin TL'ye satmaya çalışıyor. Bu nedenle de araç piyasasında düşüş var. Savaş başlamadan önceki araç piyasası hareketliydi. O zamanlar ayda 8 ila 9 araç satarken şimdi ise 3 veya 4 araç satabiliyoruz. Araç piyasasında her araç için 50 bin TL ila 70 bin TL arasında azalma var. Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle araç piyasası tekrardan hareketlenecek. Çoğu Suriyeliler araçlarını getirip bana satıyorlar. Piyasada çok satılık araç olduğundan düşüş var. Suriyeliler araçlarını normal değerinden 50 bin ila 60 bin TL arasında aşağıya satıp ülkelerine dönmek istiyorlar" dedi.

"O PARAYLA EVLERİMİZİ TAMİR EDİYORUZ"

Ülkesine dönmek için normal değeri 625 bin TL olan aracını 500 bin TL'ye sattığını dile getiren Hasan El Fariz, "Beşar Esad rejiminin düşmesiyle birlikte Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Ülkemize dönmek için buradaki evlerimizi ve araçlarımızı satıyoruz. Hemen gitmek için araçlarımızı 100 bin TL aşağıya satıyoruz. Mesela aracımız 600 bin TL ise 100 bin TL aşağıya 500 bin TL'ye satıyorlar. Burada araçlarımızı satıp o parayla Suriye'de evlerimizi tamir ediyoruz. Araç piyasası da bizim gitmemizle birlikte düşmesi bir oldu. Aracımın fiyatı 625 bin TL iken gideceği için 500 bin TL'ye sattım. 2012 yılında Suriye'den ayrıldım. Suriye'de o zaman hava saldırıları fazlaydı ve onlardan kaçmak için Türkiye'ye sığındık. Türkiye'nin duruşu çok güzeldi. Bizim yanımızda durdular. Bu zamana kadar bizi misafir ettiler. Ben 13 yıldır buradayım bize karşı yanlış bir şey olmadı. Biz birbirimize karşı saygı gösterdik. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.