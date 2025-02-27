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Gazze'de Can Kaybı 48 Bine Yaklaştı

Gazze'de Can Kaybı 48 Bine Yaklaştı
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Gazze Şeridi'nde son 48 saatte hastanelere 17 cansız bedenin getirildiği bildirildi. Toplam can kaybı 48 bin 365'e, yaralı sayısı ise 111 bin 780'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde son 48 saatte hastanelere 17 Filistinlinin cansız bedeninin getirilmesi sonucu bölgede toplam can kaybı 48 bin 365'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 17 kişinin cansız bedeni ile 19 yaralı getirildiği ifade edildi. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana toplam can kaybının 48 bin 365'e, yaralı sayısının da 111 bin 780'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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