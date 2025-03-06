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Gazze'deki Can Kaybı 48 Bin 446'ya Yükseldi

Gazze'deki Can Kaybı 48 Bin 446'ya Yükseldi
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 48 bin 446'ya, yaralı sayısının ise 111 bin 852'ye çıktığını açıkladı. Hastanelere son olarak 6 cansız beden ve 11 yaralı getirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 6 Filistinlinin cansız bedeninin getirilmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 446'ya yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı can kayıplarına ilişkin son verileri açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 6 Filistinlinin cansız bedeninin ve 11 Filistinlinin de yaralı olarak getirildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 48 bin 446'ya, yaralı sayısının ise 111 bin 852'ye yükseldiği bildirildi.

Ayrıca, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı altında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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