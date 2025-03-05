Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Kontrol Noktalarına Tepki

RAMALLAH, 5 Mart (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 900 kontrol noktası ve demir kapı kurarak Filistinlilerin hareket özgürlüğünü engellediğini söyledi.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada güvenliği sağlamak yerine Filistinlilere "baskı uygulamayı" amaçlayan söz konusu bariyerlerin, "Filistinlilerin kasabalar, köyler ve mülteci kampları arasında dolaşımını engelleyerek gündelik yaşamlarını ciddi şekilde etkilediği" belirtildi. Ayrıca bu bariyerlerin Batı Şeria'da parçalanma yaratarak, bölgeyi birbirinden izole edilmiş yüzlerce alanın bulunduğu büyük bir hapishaneye çevirdiği kaydedildi.

Söz konusu önlemlerin, "özellikle kutsal Ramazan ayında Filistinli aileleri hedef alan en çirkin toplu ceza biçimi ve şiddeti tırmandırıp huzuru ve ateşkesi sağlamaya yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları baltalamaya yönelik sistematik bir araç" olduğuna dikkat çekilen açıklamada uluslararası topluma vakit geçirmeksizin harekete geçme çağrısı yapıldı.

Geçtiğimiz hafta İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ile Hamas arasındaki takas anlaşması çerçevesinde Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak kargaşa çıkabileceği iddiasıyla İsrail ordusuna Filistin kentlerine giden yollara daha fazla kontrol noktası kurma emri verildi.