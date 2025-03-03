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Çeşme Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri, hareketli bir lastik botta 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler arasında 17 çocuk da bulunuyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.10'da Çeşme ilçesi açıklarında hareketli bir lastik botu fark etti. Görevli Sahil Güvenlik gemisi TCSG-81 ve Sahil Güvenlik botu KB-86 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Botta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17'si çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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