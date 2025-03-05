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Kırklareli'de 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'de 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalanırken, bir organizatör de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 45 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla 21-27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 45 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı, 1 araca da el konuldu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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