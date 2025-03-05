Kırklareli'de 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalanırken, bir organizatör de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 45 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla 21-27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 45 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı, 1 araca da el konuldu.
Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ