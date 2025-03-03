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Suriye'de 12 bin memur görevden alındı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son dönemde Suriye'de Eğitim Bakanlığı'nın 3 bin öğretmeni de dahil olmak üzere toplamda 12 bin memurun görevden alındığını açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 3 bin öğretmeni görevden aldığını duyurdu. Diğer bakanlıklar ve devlet kurumlarında görevden alınan memurların sayısı 12 bini aştı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'de Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lazkiye Limanı yönetimi dahil olmak çok sayıda memurun görevden alındığı bildirdi.

12 BİN MEMUR GÖREVDEN ALINDI

SOHR, verdiği bilgilerde 12 bin memurun görevden alındığını belirtti. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 3 bin öğretmeni görevden aldığını ifade edildi.

SOHR görevden alma kararlarına ilişkin net bir sebep sunulmadığını bu durumun gelecekte daha sert önlemlerin habercisi olabileceğine dair endişelerini artırdığını yazdı.

500 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

SOHR kaynakları dün de, Demir ve Çelik Ürünleri Şirketi'nin 500 işçiyi süresiz olarak işten çıkarma kararı aldığını bildirmişti.

Suriye'de 12 bin memur görevden alındı
Kaynak: ANKA / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Suriye dort parcaya bolunmus hala ayakta durabiliyorsa opup baainiza koyun memuru varmis ki gorevden almis yahu asam zaten militan ne bekliyorsunuz ki asalet mi var orda hukuk mu var hukuk militanin agzindan cikan adalet silahlairn sesi devrim deyin ce halk devrimi falan degil abd piyonu bir orgutun devrilen esedin yerine gorevlendirilmesi ne bekliyorsunuz ki hayir colani istesede cok sey yapamaz ne yapabilecek parcalanmis suriyede öz kaynaklari zaten isgal altinda ic savas cikmazsa nur nimet

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Kıyım değil devrim hani anlarsınız..

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