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Vanlı aileler: "PKK samimiyse önce bizim çocukları göndersin"

Vanlı aileler:
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Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, yeni sürecin öncelikle kendi çocuklarının serbest bırakılmasıyla başlaması gerektiğini ifade etti.

Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, yeni sürecin öncelikle kendi çocuklarının serbest bırakılmasıyla başlaması gerektiğini ifade etti.

Van'da çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, DEM Parti il binası önünde başlattığı oturma eylemi Ramazan ayında da devam ediyor. Eylemlerinin 97'nci haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerinde dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüyerek protesto düzenledi. Sloganlar atan aileler, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımları yeni çözüm süreci olarak değerlendiren aileler, mücadelelerinin ardından müjdeli bir haber beklediklerini dile getirdi.

"Süreçte kendilerini destekliyoruz"

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, 6 yıldır haklı mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti. PKK'nın samimi olmadığını düşündüğünü belirten Sancar, "Eğer PKK samimiyse önce bizim çocukları göndersinler. 6 yıldır bu anne ve babalar burada gözyaşı döküyor. Önce bizim evlatlarımızı geri versinler ki samimiyetlerine inanalım. Cumhurbaşkanımız ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Onlar ne karar verirlerse biz de o kararın arkasındayız. Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi.

Evladı Kenan için eyleme katılan Fevzi Yağmur ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Artık hiçbir annenin ağlamaması gerektiğini vurgulayan Yağmur, oğlunun gelip teslim olmasını istedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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