BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden Filistin Uyarısı

Volker Türk hukuk dışı eylemlerin normalleştirilmesine yönelik her türlü girişimin reddedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

CENEVRE, 27 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistin topraklarının işgaline ve Filistin halkının zorla başka yerlere nakledilmesine yönelik önerilere karşı çıkarak, bu tür eylemlerin bölgenin güvenliği tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin çarşamba günkü 58. oturumu sırasında İşgal Altındaki Filistin Toprakları ile ilgili raporu üzerine düzenlenen soru-cevap toplantısında konuşan Türk, hukuk dışı eylemlerin normalleştirilmesine yönelik her türlü girişimin reddedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk, "Filistinlilerin, İsraillilerin ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit edebilecek ilhak veya zorla nakil önerileri gibi her türlü hukuka aykırı eylemin normalleştirilmesine karşı direnmeliyiz" dedi.

Kendi kaderini tayin hakkı, hareket özgürlüğü ve yeterli yaşam standardı ihlallerine dikkat çekilen raporda Gazze ve Batı Şeria'da yaşayanların temel insan haklarından uzun süredir mahrum bırakıldığı vurgulanıyor.