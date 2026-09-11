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Gazze'de yurt dışında tedavi olmayı bekleyen 22 bin hasta var

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- Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite, sınır kapılarının açılmasını ve her gün 1000 hastanın çıkarılmasını istedi

Gazze'de tedavi için yurt dışına çıkarılmayı bekleyen 22 bin hasta ve yaralı olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'deki Times of Israel haber sitesinin, ateşkesin yürürlüğe girdiği ekim ayından bu yana yaklaşık 10 bin 500 kişinin Gazze'den ayrıldığı, 6 bin kişinin de geri döndüğü yönündeki haberini AA'ya değerlendirdi.

Sevabite, İsrail tarafından Gazze'ye giriş-çıkışlarla ilgili açıklanan rakamların çok yetersiz olduğunu ve insani ihtiyaçları asgari düzeyde bile karşılamadığını söyledi.

"Bu istatistikler, Gazze'deki acı gerçekliği örtbas etme çabası." diyen Sevabite, Gazze'den çıkması gereken 22 bin hasta ve yaralı olduğunu, bunlar arasında acıları her gün katlanarak artan binlerce çocuklar bulunduğunu vurguladı.

İsrail'i "insanları yavaş yavaş ölüme terk etme ve süreci kasıtlı olarak ağırdan alma" politikası izlemekle suçlayan Sevabite, her gün 1000 yaralı ve hastanın gerekli tedaviyi alabilmesi için sınır kapılarının derhal açılması gerektiğini dile getirdi.

Dışarıda olup Gazze'ye dönmeyi bekleyen yaklaşık 90 bin Filistinlinin taleplerinin karşılanması çağrısı yapan Sevabite, uluslararası toplum, Dünya Sağlık Örgütü ve BM kuruluşlarından, İsrail'i, sınır kapılarını "toplu cezalandırma aracı olarak" kullanmayı bırakmaya zorlamasını istedi.

Kaynak: AA
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