Gazze'de Yardım Dağıtım Noktalarına Saldırılar: Ölü Sayısı 125'e Yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında açlıkla boğuşan ve gıda almak isteyen Filistinlilere 27 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e, yaralıların sayısının 736'ya yükseldiğini bildirdi.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinde savunmasız sivillere karşı korkunç katliamlar işlemeye devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bugün "İsrail ordusu ve bir ABD güvenlik şirketi unsurlarının Refah kenti ile 'Netzarim Koridoru' olarak anılan bölgede yardım merkezleri yakınlarında toplanan ve açlıkla boğuşan sivillere ateş açtığı saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği; 153'ünün yaralandığı" aktarıldı.

İnsani yardım çalışmaları kisvesi altında kasıtlı öldürmelerin tekrar tekrar yaşandığı belirtilen açıklamada, bu sözde yardım mekanizmalarının faaliyet gösterdiği 27 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 125'e; yaralıların 736'ya ulaştığı, 9 kişinin de kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamada, açık askeri alanlarda kurulan ve tamamen İsrail ile özel ABD güvenlik şirketlerinin kontrolünde olan bu merkezlerin, açlıkla boğuşan insan kalabalıklarını doğrudan ateşli silah ve patlayıcıyla hedef almak için çektiği kanlı tuzaklara dönüştüğü aktarıldı.

Hükümetin Medya Ofisinin önceki açıklamasında İsrail askerlerinin, 27 Mayıs-6 Haziran'da söz konusu dağıtım merkezlerinde Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 110 kişinin öldüğü, 583 kişinin yaralandığı, 9 Filistinlinin ise cesedine ulaşılamadığı belirtilmişti.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.