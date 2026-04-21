Gazze'de kentsel alanlardaki patlayıcı mühimmatların temizlenmesinin çok zaman alacağı uyarısı

Cenevre Uluslararası İnsani Mayın Temizleme Merkezi (GICHD) Direktörü Tobias Privitelli, " Gazze'de patlayıcı mühimmatlar yaşam alanlarına, kentsel alanlara yerleştirildi ve bunların temizlenmesi çok zaman alacak. Bu, teknik olarak karmaşık olacak." dedi.

Privitelli, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

29. Uluslararası Mayın Temizleme Ulusal Direktörleri ve BM Danışmanları Toplantısı'nın (NDM-UN29) yarın Cenevre'de başlayacağını belirten Privitelli, alanında uzman birçok kişiyi bir araya getirecek toplantının zorlu bir süreçte gerçekleşeceğini kaydetti.

"Daha fazla mayınlı arazi, açıkta kullanılan mühimmat ve kurban görüyoruz." diyen Privitelli, bununla ilgili yürütülen mücadelenin daha az fonlandığını söyledi.

Privitelli, "Bugün, 60'tan fazla ülkede 100 milyondan fazla kişinin kara mayınları ve diğer patlayıcı maddelerin tehdidi altında yaşadığını düşünüyoruz. Bu silahlar her gün öldürüyor ve yaralıyor. Tahminlere göre, yalnızca 2024'te kara mayınları, misket bombaları ve diğer savaş kalıntılarından 6 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Mağdurların yüzde 90'ı sivil ve bunların yarısı çocuk." dedi.

Suriye'de neredeyse her gün mayınlarla ilgili olaylar yaşandığına işaret eden Privitelli, Ukrayna'da sadece 2025'te mayınlar nedeniyle 1600'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Privitelli, Ukrayna'nın cephe bölgelerinde tarım alanlarının yüzde 38'inin kara mayınlarıyla kirlenmiş durumda olduğunun altını çizerek, "Elbette bir diğer önemli bağlam da Gazze. Gazze'de patlayıcı mühimmatlar yerleşim alanlarına, kentsel alanlara yerleştirildi ve bunların temizlenmesi çok zaman alacak. Bu, teknik olarak karmaşık olacak." ifadelerini kullandı.

?