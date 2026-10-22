Gazze'de jeneratör yakıtı tükenince hastanelerde acil hizmetler durma noktasına geldi

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İsrail ordusunun elektrik şebekelerini tahrip ettiği Gazze Şeridi'nde, jeneratörler için yakıt ve motor yağlarının tükenmesi ile yedek parça sıkıntısı nedeniyle hastanelerdeki acil sağlık hizmetleri durma noktasına geldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sağlık tesislerinin hizmet vermesini sağlayan jeneratörlerin yüzde 70'i yağ sıkıntısı başta olmak üzere çeşitli sebeplerle kullanılamaz durumda.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde, İsrail ablukasının yol açtığı tedarik sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin bakımında kullanılan yağ ve yedek parçalar bulunamıyor. Bu durum, ameliyathaneler, yenidoğan üniteleri ve yoğun bakım servisleri gibi hayati öneme sahip bölümlerin elektriksiz kalması riskini artırıyor.

Gazze'deki hastanelerin jeneratörlerini çalışır durumda tutabilmeleri için aylık 2 bin 500 litreden fazla yakıta ihtiyaç duyulurken, mevcut stokların tükenmesi sağlık sistemindeki krizi daha da derinleştiriyor.

Jeneratörler hastanelerin tek elektrik kaynağı

Nasır Hastanesi Mekanik Bölüm Başkanı Mühendis Hamd en-Neccar, AA muhabirine, soykırımın başlamasından itibaren Gazze'de jeneratörlerin hastanelerin tek elektrik kaynağı haline geldiğini belirtti.

Neccar, "Bu jeneratörler savaşın başından beri Nasır Hastanesi'nin atan kalbi. Ana elektrik şebekesinden enerji alamadığımız için tamamen onlara bağımlıyız." dedi.

Uluslararası kuruluşlar aracılığıyla temin edilen yağların hastaneye ulaştırılmasında gecikmeler yaşandığını anlatan Neccar, "Daha önce kullanılmış, özelliğini kaybetmiş yağları geri dönüştürerek yeniden jeneratörlerde kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da jeneratörlerin iç parçalarının aşınmasına, aşırı ısınmasına ve kullanım ömürlerinin kısalmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Jeneratörlerden birinin yağ değişimi için belirlenen çalışma süresini aşması nedeniyle durdurulduğunu aktaran Neccar, "Şu anda başka bir jeneratörü çalıştırıyoruz. Ancak o da durursa ne yapacağımızı bilmiyorum. Hastanede ameliyathaneler, kuvözler ve yoğun bakım üniteleri var. Elektrik tüketimini azaltıp küçük jeneratörlerle hizmetleri sürdürmeye çalışacağız." diye konuştu.

Hastanelerin aylık yakıt ihtiyacı 2 bin 500 litre

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin tedaviye ihtiyaç duyduğu bölgede hastane ünitelerinin çalıştırılması için hayati öneme sahip jeneratörlerin yakıt ihtiyacına ilişkin uyarılarda bulundu.

"Hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıt tükendi" denilen bakanlık açıklamasında, yakıt eksikliğinin çalışır haldeki jeneratörlerin arızalanmasına yol açtığına dikkati çekildi ve jeneratörlerin çalışmamasının kritik ünitelerdeki elektrik tedarikinde aksamaya yol açacağı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıt miktarının aylık 2 bin 500 litre olduğu bilgisi verildi.

Acil durum çözümü kapsamında sağlanan kısıtlı yakıtın jeneratörlerin devrede kalma süresini yetersiz kıldığı, uzun çalışma saatleri ve acil bakım zorunluluğunun ise tüketimi daha da artırdığı aktarıldı.

Hastanelerdeki jeneratörlerin çalışmaya devam etmesini sağlamak için gerekli yakıtın ve yedek parçaların temini amacıyla ilgili tüm kurumlara insani sorumluluklarını yerine getirme ve acil müdahale etme çağrısı yapıldı.

Hastanelerde hizmetler yakıtsızlıktan duruyor

Deyr el-Belah'ta MSF bünyesindeki bir sahra hastanesinde 5 Ağustos'ta jeneratör arızalanmış, cerrahi operasyonlar sadece hayati vakalarla sınırlandırılırken sterilizasyon ve röntgen hizmetleri askıya alınmıştı.

Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesinin ana jeneratörü 10 Eylül'de devre dışı kalmış, tomografi ve tıbbi görüntüleme hizmetleri durmuş, ameliyatlar ertelenmek zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) de 19 Ekim'de yaptığı açıklamada; yakıt, motor yağı ve yedek parça eksikliğinin diyaliz, kanser ve kronik hastalık tedavileri başta olmak üzere hayati servisleri tehdit ettiği uyarısını yineledi.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle çalışıyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlara bağlı hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği, okul ve hastanelerin de hedef alındığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA