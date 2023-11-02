Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler anısına fidan dikimi

Mamak Belediyesi ile Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) işbirliğiyle İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için fidan dikildi.

Mamak Belediyesi ile Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) işbirliğiyle İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için fidan dikildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AYD Başkanı Sinan Burhan, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı Ankaralılar, fidan dikimi için Mamak'taki Üreğil Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Burada konuşan Burhan, " İsrail'in Filistin'de soykırım uyguladığını" söyledi.

İsrail medyasının ve İsrail'den beslenen medyanın Filistin'i kararttığını dile getiren Burhan, "Değerli dostlarımızla bu karartmaya 'dur' demek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler adına fidanlar dikileceğini anlatan Burhan, Gazze'de her geçen gün şehit olan gazetecilerin unutulmamasını istedi.

Mamak Belediyesi Başkanı Köse de Filistinlilerin 70 yıldır İsrail şiddetine maruz kaldıklarını ifade etti.

Mamak Belediye Meclisinin, geçen haftaki olağanüstü toplantısında Gazze Belediyesi ile kardeş belediye olmaya karar verdiğini anımsatan Köse, şöyle konuştu:

"İnşallah bu ateşkes sağlandığında, saldırılar durduğunda yeniden imarı ve inşası için belediye ekibimizle, Meclis üyelerimizle beraber Gazze'ye gideceğiz. Hayatın normale dönmesi, yaşam koşullarının iyileşmesi, oradaki çocukların yeniden mutlu olması, her kesime hizmet etmek için çalışmaları başlatacağız."

Köse, basın özgürlüğünün kutsal olduğunu ifade ederek, gazetecilerin güvenliğinin her zaman ön planda olması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Aydemir ise hatıra ormanıyla millet bahçesine gelenlerin Gazze'de yaşananları unutmayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Gazze'de ölen gazetecilerin anısına, üzerlerinde isimlerinin bulunduğu fidanlar dikildi.

Mamak Belediyesine ait mehteran takımının çeşitli marşlar seslendirdiği etkinlik, dua edilmesiyle son buldu.