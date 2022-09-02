Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi Güncel Haberler İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi. Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı. Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı Genel Müdürü Bilal İmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri törenle Gazze genelinde kız ve erkek öğrencilerden oluşan 581 hafızı onurlandırdıklarını söyledi. İmad, hafızların Kur'an-ı Kerim'i tek celsede ezbere okuyarak hatmettiğini dile getirdi. Güncel Kaynak: AA / Mohammed Alaloul İsrail Gazze Güncel Haberler

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