Üye Girişi
Haberler

Gazze'de Çocuk Felci Vakası: BM Ateşkes Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de çocuk felci (polio) hastalığının ilk vakası tespit edildi. BM, çatışmaların hafifletilmesini ve çocukların aşılanabilmesini istedi.

(ANKARA) - Gazze'de sağlık yetkilileri bölgede yayılmasından endişe duyulan çocuk felci (polio) hastalığının ilk vakasını tespit ettiklerini duyurdu. BM, risk altındaki çocukların aşılanabilmesi için çatışmaların hafifletilmesini istedi.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilk çocuk felci vakasının 10 aylık bir bebekte tespit edildiğini aktardı. Birleşmiş Milletler'in (BM) bölgede çalışan sağlık ajansları,  daha önce Gazze'deki atık su örneklerinde polio virüsünün tespit edildiğini duyurmuş ve hastalığın yayılmasını engellemek için acil önlem çağrısı yapmıştı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuyla ilgili açıklamasında çatışma taraflarına aşı kampanyasının yürütülebilmesi için ateşkes çağrısında bulundu. Guterres, "Açık olalım: Çocuk felcini mutlak bir şekilde durduracak şey barış ve acil insani bir ateşkestir. Ancak her durumda, polio (aşı kampanyası için) çatışmaların duraklaması şarttır" dedi.

Gazze'deki 600 binden fazla çocuğun aşılanması için iki aşamalı bir aşı kampanyası öneren Guterres, bağışıklığın sağlanması için yüz 95 oranında aşılama yapılması gerektiğini ifade etti

BM sağlık ajansı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ağustos ayının başında Gazze'deki atık su örneklerinde polio virüsü (çocuk felci) tip 2'nin bir varyantı tespit edildiğini aktarmıştı. DSÖ Bölgesel Direktörü Dr. Hanan Balkhy, çocukların yüksek risk altında olduğu uyarısında bulunmuş, virüsün Gazze sınırlarını geçebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Çocuk Gazze Aşı Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title