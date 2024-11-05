Gazze'de Çocuk Felci Aşı Kampanyası Yeniden Başladı

GAZZE, 5 Kasım (Xinhua)-- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde artan çatışmalar nedeniyle ertelenen çocuk felci aşı kampanyasının Cumartesi günü yeniden başladığını duyurdu.

BM insani yardım yetkilisine göre, Gazze'nin kuzeyinde 23 Ekim'de başlaması planlanan çocuk felci aşı kampanyasının üçüncü ve son aşaması, tırmanan çatışmalar, yoğun bombardıman, kitlesel yerinden edilme emirleri ve insani duraklamaların güvence altına alınamaması nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı.

Eylül ayında başlayan kampanyanın ilk aşamasında 10 yaş altındaki 560.000'den fazla çocuğa ulaşılmıştı. Yetkililer şimdi ikinci ve son doz oral aşıyı uygulamak için çalışıyor.