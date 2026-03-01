Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerlerinin Gazze'de ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 629 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'de varılan ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da 2 Filistinli İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise söz konusu Filistinliler, İsrail ordusunun Sarı Hat dışına düzenlediği topçu ateşi saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da ise biri çocuk 2 kişi, orta kesimdeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Ebu el-Acin bölgesinde de 1 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Filistin kaynaklarına göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren İsrail'in saldırılarında en az 629 kişi hayatını kaybetti, 1693 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ise 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı

336 milyon Euro değerindeki Galatasaray'ı bile geçtiler
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır

Erbakan'dan hükümete İran çağrısı! İki üsse işaret etti
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma