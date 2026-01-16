Haberler

İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinliyi öldürdü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam ettiği, Han Yunus'ta bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları, yoğun hava saldırıları ve insansız hava araçları kullanıldığını belirtti.

Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde hava saldırıları ve yıkımları sürdüren İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu 62 yaşındaki Sabah Ahmed Ali Cami yaşamını yitirdi, bazı Filistinliler yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin daha önce ateşkes anlaşması uyarınca çekildiği ve yerinden edilenlerin sığındığı Han Yunus'un doğu ve batısından, çadır kamplara doğru insansız hava araçlarının da kullanıldığı yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail, kuzeydeki Gazze kentinin doğu kesimlerine de hava saldırıları düzenledi; bölgedeki çok sayıda evi patlayıcılarla yıktı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
