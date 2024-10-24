Gazze'de 1,84 Milyon Kişi Gıda Güvensizliği Yaşıyor
Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan rapora göre, Gazze Şeridi'nde 1,84 milyon kişinin ciddi akut gıda güvensizliği yaşadığı, 133.000 kişinin ise afet seviyesindeki durumla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
GAZZE, 24 Ekim (Xinhua) -- Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan son rapora göre, Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 1,84 milyon kişi ciddi düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor. Bu kişilerin yaklaşık 133.000'i ise afet seviyesinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya.