Gazipaşa'da 76 Yaşındaki Hüseyin Karadeniz İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 6 Haziran'da mevlide gitmek için evinden çıkan ancak bir daha haber alınamayan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'in arama çalışmaları 9'uncu günde de sürüyor. Ekipler, Belbaşı Yaylası'nda ve çevresinde arama yapıyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, mevlide gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hüseyin Karadeniz'i (76) arama çalışmaları 9'uncu günde de sürdürüldü.

Belbaşı Yaylası'ndaki evinden, 6 Haziran'da öğle saatlerinde, Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlide gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in görüldüğü güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı. Karadeniz'in mevlit programına katılmadığı da belirlendi.

Henüz sonuç alınamayan arama çalışmalarına 9'uncu günde de devam edildi. Bu sabah AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timleri, Şahinler Mahallesi'nde toplandı. Ekipler mahallede ve ormanda aramalarına devam etti.

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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