GAZİANTEP - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde öğrencilerin sıraya girmesi Öğrencilerin okula girişi Ailelerin bekleyişi Ailelerin Kur'an-ı Kerim okuması GAZİANTEP - Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde öğrencilerin sıraya girmesi Öğrencilerin okula girişi Ailelerin bekleyişi Ailelerin Kur'an-ı Kerim okuması GAZİANTEP - Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Öğrenciler üniversite içerisinde Sosyal Meslek Yüksekokulu'nda yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı. Aileler ise okul bahçesinin dışında bekleyişe başladı. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.