GAZİANTEP - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde öğrencilerin sıraya girmesi Öğrencilerin okula girişi Ailelerin bekleyişi Ailelerin Kur'an-ı Kerim okuması GAZİANTEP - Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde öğrencilerin sıraya girmesi
Öğrencilerin okula girişi
Ailelerin bekleyişi
Ailelerin Kur'an-ı Kerim okuması GAZİANTEP - Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Öğrenciler üniversite içerisinde Sosyal Meslek Yüksekokulu'nda yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı.
Aileler ise okul bahçesinin dışında bekleyişe başladı.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel