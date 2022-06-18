GAZİANTEP - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı - Haberler

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GAZİANTEP - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde öğrencilerin sıraya girmesi Öğrencilerin okula girişi Ailelerin bekleyişi Ailelerin Kur'an-ı Kerim okuması GAZİANTEP - Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde öğrencilerin sıraya girmesi

Öğrencilerin okula girişi

Ailelerin bekleyişi

Ailelerin Kur'an-ı Kerim okuması GAZİANTEP - Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Öğrenciler üniversite içerisinde Sosyal Meslek Yüksekokulu'nda yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı.

Aileler ise okul bahçesinin dışında bekleyişe başladı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Gaziantep Güncel Haberler

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