İslahiye Devlet Hastanesi'nde rehine tatbikatı gerçekleştirildi

Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen rehine tatbikatı, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen tatbikatta, hastanede yaşanabilecek muhtemel bir rehine krizine yönelik senaryo başarıyla uygulandı.

Senaryo gereği, hastaneye yüksek ateş ve genel durum bozukluğu şikayetiyle muayene olmak için gelen bir hastanın yakını olan refakatçisi yaşanan tartışmanın ardından bir sağlık çalışanını kesici aletle rehin alarak yaraladı. Olayın ardından hastane güvenliği alarma geçerken, güvenlik kameraları üzerinden kriz anı yakından takip edildi.

Gerçek bir olayı aratmayan tatbikatta, hastane güvenlik görevlileri ile polis ekiplerinin koordineli müdahalesi ve hastane psikoloğunun ikna çabaları canlandırıldı.

Kriz yönetimi kapsamında hasta ve personelin tahliyesi, birimler arası iletişim, olay yerine müdahale ve güvenliğin sağlanmasına yönelik süreçler uygulamalı olarak test edildi.