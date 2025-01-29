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Gaziantep'te Trafik Kazasında 14 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te Trafik Kazasında 14 Kişi Yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.A yönetimindeki 27 AAY 337 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Karkamış Kavşağı'nda Z.K. idaresindeki 27 AUT 564 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilin devrildiği kazaya ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan aralarında çocuklarında bulunduğu 14 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca keydedildi. Görüntülerde kaza anı sonrasında yaşananlan yer alıyor.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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