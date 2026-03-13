Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirildi
Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Şahinbey ilçesinde M.K'nin aracında yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan