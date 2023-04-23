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Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Efe Rıdvan Soy (18) hayatını kaybetti, arkadaşı Bedirhan Bolat ise yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Efe Rıdvan Soy (18) hayatını kaybetti, arkadaşı Bedirhan Bolat ise yaralandı.

Kaza, dün gece Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Efe Rıdvan Soy yönetimindeki 27 ADL 033 plakalı motosiklet ile D.H. idaresindeki 34 SY 0976 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Efe Rıdvan Soy ile arkasında oturan arkadaşı Bedirhan Bolat yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Efe Rıdvan Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bedirhan Bolat'ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, otomobil sürücüsü D.H. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

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