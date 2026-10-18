Gaziantep'te muhtarlar için yapılan 450 konutun kurası çekildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazikonut bünyesinde muhtarlar için yapılan 450 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Büyükşehir Belediyesince 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Öğretmenlerevi'nde düzenlenen programda, Kuzeyşehir ile Güneyşehir'de muhtarlar için yapılan 450 dairenin hak sahipliği kurası da çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber devlet ve belediye yatırımları ile yeni yapılacak projeler olduğunu ifade etti.

Muhtarların devleti halka halkı da devlete ulaştıdığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Muhtarlık siz muhtarlarımın da düşündüğünden daha önemli bir görevdir. Muhtarlık müessesesini bugün devlet sistemi içerisindeki yerinden alın emin olun devlette çok büyük bir eksiklik meydana gelir. Onun için her birimiz biz bulunduğumuz yerde sizler bulunduğunuz yerde işimizi en güzel şekilde yapmaya gayret edeceğiz."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı da programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise son muhtarlık seçiminde yüzde 60 değişim olduğunu aktararak, "Bu belediye, bu şehir, bu muhtarlar hep bizim arkamızda durdu. Bu çok önemli duruşunuz için Allah sizden razı olsun. Birbirimize değer vereceğiz. Birbirimizi dinleyeceğiz."

Programda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Kılıç, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Karkamış Belediyesi Mustafa Güzel ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA