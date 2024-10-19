Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde akaryakıt tankeriyle çarpışan motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Samet Güngör, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samet Güngör (23) idaresindeki 27 AZF 114 plakalı motosiklet, Fevzipaşa Mahallesi'nde tali yoldan çıkan A.P. (36) idaresindeki 35 AR 6317 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.
Ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güngör, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.