Gaziantep'te makarna fabrikasındaki yangın söndürüldü

GAZİANTEP'te makarna fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın akşam 19.30 sıralarında 1'inci organize sanayi bölgesinde bir makarna fabrikasında çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 17 itfaiye aracı ile 40 itfaiye eri müdahale etti. 3 saatlik mücadelenin ardından fabrika yangını kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, itfaiye kipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.