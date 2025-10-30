Gaziantep'te Hırdavatçıda Yangın Çıktı

Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi Mahallesi'nde hırdavat malzemesi satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

10 araçla 20 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan iş yerinde hasar oluştu.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.