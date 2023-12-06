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Gaziantep'te hafif ticari araç çarptı: 10 yaşındaki kız ağır yaralandı

6 Aralık 2023 13:40 Son Güncelleme: 13:42 Abone Ol

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Çiğdem Özdemir, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Küçük kız, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.