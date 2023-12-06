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Gaziantep'te hafif ticari araç çarptı: 10 yaşındaki kız ağır yaralandı

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Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Çiğdem Özdemir, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Küçük kız, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Özdemir (10), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Hatay Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Özdemir'e, Y.T.(48) yönetimindeki 06 ET 9415 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Küçük kız, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan küçük kız, buradan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Y.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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