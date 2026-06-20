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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

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Gaziantep'te Emin Ö. (17), tartıştığı babası Mehmet Ö.'yü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay gece saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te Emin Ö. (17), tartıştığı babası Mehmet Ö.'yü (43) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Ö. ile oğlu Emin Ö. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Emin Ö., evde bulunan pompalı tüfekle babası Mehmet Ö.'ye ateş açtı. Baba kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Mehmet Ö.'nün öldüğü anlaşıldı. Cansız beden Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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