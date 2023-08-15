Gaziantep-Nizip arasında seyir halinde olan bir tırın dorsesi yanmaya başladı. Şoförün hızlı müdahalesiyle tır kurtarıldı.

Gaziantep'te ayçiçek yağı yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Şoför, tırın kafasından dorsesini çıkarıp aracın yanmasını önledi.

Olay Gaziantep-Nizip arası E90 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 N 6383 plakalı tırın lastiğinin patlaması sonucu dorsesi yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü hemen tırı yol kenarına çekti ve yanan dorseyi kafadan ayırarak tırı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü. - GAZİANTEP