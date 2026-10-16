Gaziantep Oğuzeli'nde 15 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Gaziantep Oğuzeli'nde 15 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince adresi tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince adresi tespit edilen B.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA