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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki ayrı kazada 21 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki ayrı kazada 21 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 21 kişi yaralandı. Sakçagözü Mahallesi'ndeki arkadan çarpma kazasında 9 kişi, Durmuşlar Mahallesi'nden Gözlühöyük yönüne giden panelvanın devrilmesi sonucu 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Sakçagözü Mahallesi'nde F.D. idaresindeki 80 AHV 272 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden D.M.K'nin kullandığı 07 AHF 020 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durmuşlar Mahallesi'nden Gözlühöyük Mahallesi yönüne seyir halindeki S.A. yönetimindeki 46 AOR 403 plakalı panelvan araç yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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