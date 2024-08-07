Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü İslahiye ilçesini ziyaret etti

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, İslahiye ilçesini ziyaret etti.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine geldikten sonra ilçe ziyaretlerine başlayan Kılınç, İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin'i ziyaret etti.

Çetin ve Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine çalışmalarında başarılar dileyen Kılınç, burada yapılan toplantıda kurum çalışanlarıyla sohbet etti.

Kılınç, 75.Yıl İlk/Ortaokulu, İslahiye Anaokulu, Fikret Öztürk İlk/Ortaokulu, Mevlana İmamhatip Ortaokulu, Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi bilgiler aldı.

İlçedeki okul inşaatlarını da ziyaret eden Kılınç, okul ve kurumların fiziki durumları ve ihtiyaçları hakkında da bilgi aldı.