Gaziantep haberleri... GAZİANTEP'TE LASTİĞİ PATLAYAN MOTOSİKLET DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI Gaziantep gündem haberi: GAZİANTEP'te, seyir halindeyken lastiği patlayan motosiklet, takla atarak devrildi. GAZİANTEP'te, seyir halindeyken lastiği patlayan motosiklet, takla atarak devrildi. Sürücü Halil Kaya (38) yaşamını yitirdi, arkasında oturan Ayhan Coşkun ağır yaralandı. Kaza, dün gece Sazgın Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Kaya'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken lastiği patlayınca takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Halil Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkasında oturan komşusu Ayhan Coşkun ise ağır yaralı olarak ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Halil Kaya Güncel Haberler

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