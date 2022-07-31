Gaziantep gündem: GAZİANTEP - Tarımsal sulama göleti çiftçinin su ihtiyacını karşılıyor
Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Güneş tarımsal sulama göleti çiftçinin sulama ihtiyacını karşılıyor.
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Güneş tarımsal sulama göleti çiftçinin sulama ihtiyacını karşılıyor.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, 3 milyon 840 metreküp su tutma hacmi bulunan Güneş tarımsal sulama göleti sayesinde Yesemek ve Ortaklı mahallelerindeki 5 bin 40 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuştuğunu belirtti.
Göletin kışın yağan yağışlarla doluluk oranının yüzde 90 seviyelerinde olduğunu belirten Köse, şöyle konuştu:
"Enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu dönemde Güneş göletinin işletmeye açılması bölgedeki çiftçilerimiz adına mutluluk verici bir durum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel