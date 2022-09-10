Gaziantep haber | Gaziantep'te yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Gaziantep haberi... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı. Muhammed Çeneci (14) Nurdağı ilçesi İçerisu Mahallesi Gencolar mezrasındaki evinin bahçesinde toprak, tarım işleriyle ilgileniyordu. Bir anda elinin ısırıldığını fark eden Çeneci, yakınlarına haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çeneci'yi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güncel Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Güncel Haberler

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