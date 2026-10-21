Gaziantep Forum III'te yaklaşık 20 ülkeden uzman İslami müşterekleri tartıştı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Gaziantep Forum III" kapsamında yaklaşık 20 ülkeden akademisyen ve uzman bir araya geldi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde "İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona-Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar" temasıyla gerçekleştirilen forum, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gönderdiği video mesajında, forumun başlığının önemli bir sorumluluğu ifade ettiğini belirtti.

İnsanın hayatını ve haysiyetini korumanın, mazlumun yanında yer almanın, bilgiyi insanlığın yararına sunmanın ve adaleti gözetmenin Müslümanların dünyayla kurduğu ilişkinin esasları arasında yer aldığına işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"Bu değerlerin evrenselliği, onlardan doğan yükümlülüklerimizi de evrensel kılar. Bu bakımdan İslami müştereklerin evrensel bir vizyona dönüşmesi, kendi değerlerimizden uzaklaşmayı gerektirmez. Aksine bu değerlerin insanı kuşatan anlamını daha derinden kavramamızı ve hayatın içinde görünür hale getirmemizi gerektirir. Kendi birikimine güvenen toplumlar, başka toplumlarla ilişki kurarken daha açık, daha üretken ve daha öz güvenli olabilir.

Müştereklerimizi hangi esaslar üzerinde güçlendireceğiz? Bu müştereklerden hareketle bütün insanlığa hitap eden bir gelecek tasavvurunu nasıl geliştireceğiz? Bu soruların cevabı hem düşünce dünyamız hem de toplumlarımızın geleceği bakımından önem taşıyor. Çünkü müştereklerimiz, birlikte yaşama ve birlikte hareket etme iradesine dönüştüğü ölçüde hayatımızda karşılık bulacaktır. Evrensel bir vizyon da insanlığın meselelerine çözüm üretme kapasitemizle anlam kazanacaktır. İslam'ın insanlığa sunduğu mesajın evrensel niteliği, bu arayışın en güçlü dayanaklarından biridir. İnsan onuruna saygı, adalet, merhamet, hakkaniyet ve emanete riayet gibi değerler bütün insanlara karşı sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun kapsamı, bir milletin sınırlarını veya bir coğrafyanın ufkunu aşmaktadır."

Forumda çağdaş dönemin şartlarının ve uygulanabilir bir çerçevenin tartışılmasını kıymetli bulduğunu dile getiren Özvar, müzakerelerde farklı görüşlerin bir araya gelmesinin, müşterek zemin arayışının bir parçası olduğunu düşündüğünü belirtti.

İslam toplumlarının farklı dilleri, tarihi tecrübeleri ve düşünce gelenekleriyle geniş bir çeşitliliğe sahip olduğuna, ortak bir gelecek tasavvurunun bu çeşitliliğin hakkının gözetilerek ve aynı zamanda bundan güç alınarak geliştirilebileceğine işaret eden Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi arasında müştereklerde buluşamayan bir İslam dünyasının, insanlığa evrensel bir vizyon sunması mümkün değildir. Birlikte olma iradesini kendi aramızda güçlendiremediğimizde, anlaşmazlıklarımızı müzakere yoluyla çözemediğimizde dünyaya ikna edici bir teklif sunmamız kolay değildir. Bu noktada ilim insanlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. İslami müştereklerin hangi esaslar üzerinde gelişebileceğini, tarihi tecrübemizin sunduğu imkanları ve bugünkü ayrışmaların sebeplerini ilmi araştırmalarla ortaya koymalıyız."

" Gazze, bu sorumluluğun en ağır ve en güncel örneklerinden biridir"

Müştereklerde buluşma iradesinin en ciddi sınandığı alanlardan birinin, insanların yaşadığı acılar karşısındaki tutum olduğuna dikkati çeken Özvar, "Dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanların maruz kaldığı haksızlıklara, ayrımcılığa ve şiddete ortak bir sorumluluk duygusuyla karşı çıkmalıyız. Gazze, bu sorumluluğun en ağır ve güncel örneklerinden biridir. Dünyanın gözleri önünde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, insan hayatının ve insanlık vicdanının nasıl büyük bir tehdit altında bulunduğunu göstermiştir. Masum insanların hayatını korumak ve Filistin halkının haklarını savunmak, İslam dünyasının ortak irade göstermesi gereken hayati bir meseledir." ifadelerini kullandı.

Forumdan doğacak fikirlerin, kurumlar ve toplumlar arasındaki ilişkileri geliştirecek yeni çalışmalara zemin hazırlaması temennisinde bulunan Özvar, burada kurulan temasların sürdürülmesinin, müzakerelerin ortak araştırmalarla derinleştirilmesinin ve özellikle genç akademisyenlerin bu sürece katılmasının, buluşmanın etkisini kalıcı hale getireceğini kaydetti.

Konuşmacılar

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, yerelden hareketle bütün insanlığı kucaklayacak İslam'ın ufkunu, evrensel mesajını dilden dile, gönülden gönüle taşımak gerektiğini vurgulayarak, "Bu önemli ilmi buluşmanın kadim şehrimiz Gaziantep'te yapılıyor olması zihin ve gönül dünyamızda derin anlamlar ifade etmektedir. Gaziantep tarihi, medeniyeti, milli mücadele ve kardeşliği barındıran irfan yurdudur. İnanıyorum ki Gaziantep'in ruhu İslam coğrafyasına ilham kaynağı olacaktır." dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, forumun kentte yapılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Müslüman ülkeler olarak birliği, beraberliği sağlayabilirsek, sadece kendi Müslüman coğrafyamız değil, tüm dünyanın geleceğine iyi hizmet edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yaklaşık 20 ülkeden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden ilim insanlarını misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, üniversite olarak görevlerinin daha güçlü bir ülke, daha bütünleşmiş bir ümmet ve daha adil bir dünya için çalışmak olduğunu söyledi.

Eski Fas Başbakanı Sadeddin Osmani, forumun üstlendiği rol nedeniyle GİBTÜ'ye teşekkür ederek, forumun başarılı bir şekilde icra edilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, ülkeye, bölgeye ve dünyaya gerçek huzurun, refahın, barışın İslam ile geleceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da farklı ülkelerden akademisyenlerin Gaziantep'te bir araya gelmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, forumun ilk konferansını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yanı sıra Irak, Bahreyn, Rusya, Sudan, Mısır, Suriye, Filistin, Malezya, Tunus, Fas, Lübnan, Bosna-Hersek, Endonezya, Kırgızistan, Ürdün, Güney Afrika ve İngiltere'den akademisyen ve uzmanların katıldığı forum, 3 gün sürecek.

Kaynak: AA