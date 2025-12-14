Çgd: Osman Çaklı'nın Sosyal Medya Paylaşımları Gerekçe Gösterilerek Gözaltına Alınması Açık Bir İfade Özgürlüğü İhlali
Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Osman Çaklı'nın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasını ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirdi ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazeteci Osman Çaklı'nın gözaltına alınmasına, "Meslektaşımız ve üyemiz Osman Çaklı'nın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınması açık bir ifade özgürlüğü ihlalidir. Gazetecilik suç değildir. Düşünceyi açıklamak suç değildir. Eleştirmek suç değildir. Osman Çaklı derhal serbest bırakılmalıdır" ifadeleriyle tepki gösterdi.
ÇGD'nin sosyal medya hesabından, İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Osman Çaklı'ya ilişkin açıklama yapıldı.
