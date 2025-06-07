Gazeteci Mehmet Oflaz'a Dava Açıldı

Gazeteci Mehmet Oflaz'a Dava Açıldı
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TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalındığına dair haber yapan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Mehmet Oflaz hakkında, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın şikayeti üzerine 'gizliliğin ihlali' suçlamasıyla dava açıldı. İlk duruşma 1 Aralık'ta yapılacak. Meslek örgütleri, gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayarak Oflaz'a destek verdiklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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