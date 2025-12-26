Gazeteci Barış Terkoğlu'nun El Konulan Telefonu İçin Avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na İade Talebinde Bulundu

(İSTANBUL ) - Onlar TV isimli YouTube kanalındaki haberi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu'nun serbest bırakılırken incelenmek üzere el konulun telefonunun iadesi için avukatı Enes Hikmet Ermaner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade talebinde bulundu.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV isimli YouTube kanalındaki haberi gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün 16.00 sıralarında gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Terkoğlu'na savcılığın talebi doğrultusunda karar verildi.

"Benim telefonuma el konma nedeni belli"

Kararın ardından açıklama yapan Terkoğlu, "Benim telefonuma el konma nedeni belli. Eğer konu yanıltıcı bilgi olsaydı zaten video ortada. Neredeyse 6 dakikalık bir video. Konu, bu haberi benim nasıl öğrendiğim, nasıl duyurduğum. Bunun peşinde olunduğu için telefonuma el kondu" dedi.

Terkoğlu'nun avukatı Enes Hikmet Ermaner ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe yazarak başvuruda bulundu. Dilekçede, Terkoğlu'nun telefonun "hiçbir işleme tabii tutulmaksızın" iadesi talep edildi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Müvekkilin telefonu, hem özel hayatının gizliliği kapsamında kişisel verilerini hem de gazetecilik faaliyeti kapsamında gizli kalması gereken haber kaynaklarını barındırmaktadır. Müvekkil, suç isnat edilen paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etmiştir. Delillerin karartılma şüphesi yoktur; çünkü suç isnadına konu tüm deliller dosya içerisinde bulunmaktadır. Bu şartlar altında telefonun alıkonulması, Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ile korunan ifade ve basın özgürlüğüne ağır ve orantısız bir müdahaledir."