Barış Terkoğlu "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alındı
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanan gazeteci Barış Terkoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Terkoğlu, soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel